Elezioni: Letta, 'nel centrodestra che militanza politica c'è? Da noi valori e non convenienze'

Roma, 18 set Nel centrodestra "prima tutti si stracciavano le vesti per Berlusconi, poi Salvini fantastico e tutti con Salvini, adesso tutti con la Meloni. Ma questa è militanza politica? Militanza è avere partiti politici con progetti e valori che portano avanti con determinazione e coerenza, che non cambiano a seconda delle convenienze e lo fanno con la forza e la determinazione che noi stiamo mettendo in campo". Lo ha detto Enrico Letta alla manifestazione dei sindaci a Monza.

