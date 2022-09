Roma, 22 set. "Davanti all'Ospedale di Perugia stamani per dire sì a scienza, vaccini e nuovi investimenti in sanità pubblica. E per chiedere che nessun candidato sia ambiguo su logiche #novax #nogreenpass. #Scegli". Così Enrico Letta su twitter.

