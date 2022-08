Elezioni: Letta, 'no esclusioni e sportellate, è metodo con cui faccio fatica'

Roma, 1 ago. Ok all'incontro con Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova "io sono disposto a incontrarli senza preclusioni andando a trovare le soluzioni migliori nell'interesse di costruire un'alternativa con lo spirito giusto. No alle esclusioni, no ai veti, alle sportellate. E' un metodo con cui io faccio fatica, faccio fatica a discutere così. Se abbiamo voglia di parlare, bene. Sennò è difficile discutere così". Così Enrico Letta all'incontro con i sindaci Pd.

