Roma, 5 set. "A Catania con Caterina Chinnici, conferenza stampa per presentare le nostre proposte su una nuova Pubblica Amministrazione in grado di spendere bene i soldi europei del Pnrr. Soldi che vanno usati e ben spesi, non rinegoziati come dicono a destra. Li perderemmo in quel caso". Così Enrico Letta su twitter.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA