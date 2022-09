Roma, 14 set "Il nostro è un progetto di governo, possiamo vincere e governare, un progetto complessivo legato a un quadro europeo. Non è come quelli che dicono dateci un 1% in più e avremo uno spazietto in più". Lo ha detto Enrico Letta al sito del Foglio.

