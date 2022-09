Cernobbio (Como), 4 set. "La nostra Europa è quella della foto del treno di Kiev, in cui l'Italia, la Francia e la Germania sono l'Europa. L'Italia non discute con l'Europa; l'Italia è l'Europa nella nostra concezione delle cose". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

