Elezioni: Letta, 'ogni due giorni un tema concreto, combattiamo fake news destra'

Roma, 12 set "Da adesso procederemo così, ogni due giorni faremo una focalizzazione di proposte, non temi astratti ma cose concrete. Per esempio cosa vuol dire la proposta del contratto di primo impiego per il lavoro, l'incentivazione dei medici di famiglia per la Sanità". Lo ha spiegato Enrico Letta nel discorso di stamattina ai candidati del Pd.

Pubblicità

"Questo è importante per dibattere con le fake news della destra. Come quella sul bus elettrico, una enorme fake news. Da sempre abbiamo avuto tre mezzi elettrici con lo stesso logo, scegliamo l'uno o l'altro a seconda delle esigenze, a seconda delle ricariche alterniamo i mezzi. L'eco tour ha avuto un successo importante e continuerà fino al 23", ha detto ancora il segretario del Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA