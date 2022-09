Elezioni: Letta, 'Paese si innamorò anche di mio predecessore, noi concreti e affidabili'

Ancona, 14 set. "Noi siamo un Paese che ama gli innamoramenti: un Paese che si è innamorato di Berlusconi per alcuni anni; poi improvvisamente si è innamorato di un mio predecessore per altri anni; poi improvvisamente questo Paese dagli innamoramenti facili si è innamorato dei Cinquestelle; poi si è innamorato di Salvini, adesso questo Paese sembra pronto per altri innamoramenti. Io penso che sia importante che a questo Paese diciamo, dopo tutti questi errori e questi innamoramenti che sono finiti con la ricerca di un ulteriore innamoramento, che sia il caso di andare sulla sostanza, sul concreto. Noi non saremo quelli che provocano l'innamoramento della novità, noi siamo lì, siamo quelli che sono affidabili, siamo quelli che ci saranno dopo le elezioni per quelli che ci verranno a cercare per risolvere un problema". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato ad Ancona dalla giornalista Daniela Preziosi.

