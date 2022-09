Roma, 21 set. "Oggi in Toscana. Finite le nostre iniziative andiamo fuori e parliamo con quelli che non sono convinti, questa è la cosa più importante. Perché la campagna elettorale si fa nel momento in cui andiamo a parlare con le persone, con il nostro programma, con le nostre idee. #Scegli". Così Enrico Letta su twitter.

