Roma, 22 ago. "La polemica sui confronti tv mi pare posta male e non mi ci infilo. Non credo che mancherà nessuna possibilità per gli italiani in questo mese di capire le differenti posizioni" delle forze politiche. Così Enrico Letta a Radio24 a ci gli chiede di rispondere a Matteo Salvini che si è detto pronto a un confronto tv con il segretario Pd anche domani.

