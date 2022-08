Roma, 1 ago. "Il nostro appello è per includere e non per escludere" e "io sono pronto a incontrare tutte le anime" della possibile coalizione, "anche Calenda e Della Vedova, ma no ai veti e no veti personali". Così Enrico Letta all'incontro con i sindaci Pd.

