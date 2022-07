Elezioni: Letta, 'Renzi? Non metto veti, dialoghiamo con tutti'

Roma, 30 lug. Delle alleanze "discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani, dobbiamo essere convincenti". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista al Tg2. A chi gli domanda se Renzi farà parte dell'alleanza, "io non metto veti nei confronti di nessuno, discutiamo con tutti, non dico serenamente perché in questo momento non tornerebbe simpatico - ironizza -, ma discutiamo con tutti approfonditamente e nel modo giusto".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA