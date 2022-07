Elezioni: Letta, 'Salvini e Berlusconi si sono consegnati a Meloni'

Roma, 30 lug. "In otto giorni è cambiato tutto, stiamo cercando di costruire una campagna elettorale, un progetto, una proposta. Il centrodestra è stato più rapido di noi. Per noi è più difficile, non perché siamo particolarmente incasinati, ma perché dall'altra parte Salvini e Berlusconi si sono consegnati a Meloni. Si sono arresi e la trattativa è durata un minuto". Così il leader del Pd Enrico Letta, al Tg2 Post. "Entro le scadenze di agosto - assicura il segretario dem - sarà tutto pronto, e voglio che sia una campagna elettorale sui contenuti, propositiva".

