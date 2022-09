Roma, 12 set "Se vincesse l'altra parte, l'Italia entrerebbe in un'altra strada. C'è un bivio, una specie di referendum è come in Gran Bretagna con la Brexit, è una scelta binaria, secca". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA