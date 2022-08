Elezioni: Letta, 'su collegi ad alleati serve uno sforzo per progetto non di nicchia'

Roma, 13 ago Serve "una logica di insieme per essere un grande partito di centrosinistra accogliente e generoso. Senza aver paura, quando dovremo immaginare nei collegi che ci sia uno dei nostri alleati e penseremo meglio se c'era uno dei nostro candidati. E' evidente. Ma è lo sforzo che dobbiamo fare per dimostrare che la nostra identità è solida e salda, in grado di attrarre e fare da baricentro di una proposta e di un progetto largo, non di nicchia". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

