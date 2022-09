Roma, 22 set. "E' sugli indecisi e sui giovani che puntiamo. Il nostro programma" prevede "sui giovani e sul lavoro per i giovani" il "contratto di primo impiego con l'eliminazione dei finti stage, gli aiuti per la prima casa. Sono convinto che così facendo faremo un discorso molto più convincente per i giovani di tutto quello che si è fatto fino adesso". Così Enrico Letta al Tg3.

