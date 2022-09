Elezioni: Letta, 'sulla parità non basta dire non si torna indietro, dobbiamo andare avanti'

Roma, 14 set "Non ci accontentiamo di dire che non si torna indietro sulle politiche per la parità, perchè l'Italia è indietro. Dobbiamo andare avanti. Il nostro obiettivo è quello di fare della prossima legislatura quella utile per completare il corpo di norme e comportamenti che consentano all'Italia di andare avanti". Lo ha detto Enrico Letta all'incontro 'Siamo pari' per illustrare le proposte sulle politiche contro la violenza nei confronti delle donne, sull'occupazione femminile e la parità salariale.

"Il nostro impegno è quello per fare in modo che le politiche di parità riescano a essere estese a tutti gli ambiti della vita delle persone", ha spiegato il segretario del Pd sottolineando: "Nel nostro programma c'è un filo che segue gran parte delle componenti della vita della nostra società e le tiene insieme attorno al tema della parità. La prossima legislatura deve essere quella in cui la parità viene vissuta completamente nel Paese, nella quale non c'è nessun ritorno indietro ma passi in avanti. Non basta dire che non devono esserci ritorni indietro, perchè il paese è indietro nel rapporto con gli altri Paesi europei".

