Elezioni: Letta, 'via tetto a spese Sanità introdotto con Tremonti ministro'

Roma, 14 set "La storia e l'esperienza del periodo pandemico deve essere il cuore della campagna elettorale, l'insegnamento, nel senso che il sistema pubblico sia l'asse principale del nostro programma come la centralità della Sanità pubblica". Lo ha detto Enrico Letta presentando le proposte sulla Sanità insieme a Roberto Speranza.

Pubblicità

"Il nostro programma mette al centro il rilancio della Sanità pubblica e della spesa sanitaria, con tante proposte tra cui la rimozione del tetto alla spesa per il personale sanitario, vige dal 2004, ministro Tremonti in carica, uno dei problemi in questi anni. Lo vogliamo rimuovere per un investimento in personale sanitario essenziale per la vita del Paese dei prossimi 5 anni", ha sottolineato il segretario del Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA