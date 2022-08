Roma, 13 ago "Quello che faremo in bus elettrico è il viaggio nel modo più sostenibile possibile, un modo per mettere il dito nella piaga dei nostri problemi. Le tappe saranno scandite dalla colonnine di ricarica, non dalla nostra voglia di andare a Pisa o a Livorno. In ogni altro Paese europeo sarebbe possibile. Tutto questo ha senso se se ne parla, se diventa un messaggio". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.

