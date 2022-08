Elezioni: Losacco (Pd), 'grazie Ferragni, Marche laboratorio dei diritti negati'

Roma, 24 ago. "Grazie a Chiara Ferragni per aver acceso un riflettore su quello che anche noi denunciamo da tempo. 'Fdi ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni' Così scrive Chiara Ferragni sui suoi social. In una regione con un altissimo numero di medici obiettori, la Giunta regionale ha scelto di non recepire le direttive nazionali del 2020 sulla pillola abortiva, dicendo che qui nascono pochi bambini e che la natalità viene prima del diritto di scelta delle donne". Così il deputato dem e Commissario regionale del Pd, Alberto Losacco.

"Questa regione, che la Meloni indica come modello per il Paese, sono un laboratorio dei diritti negati, proprio come il Texas, come l'Ungheria di Orban. Chiara Ferragni ha ragione da vendere: è questo il tempo di agire per evitare che tutto questo accada all'intero Paese".

