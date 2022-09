Elezioni: Lotito, 'trenta giorni bellissimi, il Molise mi è entrato nel cuore'

Roma, 26 set. "Sono stati trenta giorni bellissimi, il Molise mi è entrato nel cuore. Ho apprezzato questo territorio magnifico e l'autenticità della gente. I molisani sono accoglienti, rispettosi, corretti. E hanno ricambiato perché hanno capito che non sono né uno straniero, né uno di passaggio". Sono le prime parole di Claudio Lotito all'Adnkronos. Il presidente della Lazio ha vinto la sfida nel collegio uninominale del Molise in cui è stato candidato dal centrodestra in quota Forza Italia. "Abbiamo tanti obiettivi da raggiungere, insieme, primo fra tutti eliminare il commissariamento della Sanità", ha aggiunto Lotito.

