Elezioni: Lotito trionfa in Molise, doppiato il centrosinistra, porta Forza Italia oltre il 13%

Roma, 26 set. Quasi venti punti percentuali più del secondo il Movimento 5 Stelle, doppiato il centrosinistra e Forza Italia trainato oltre il 13%, seconda migliore performance degli azzurri dopo la Calabria. Eccoli i numeri del trionfo di Claudio Lotito in Molise, risultati attesi ma oltre le migliori aspettative, segno di una campagna elettorale vecchio stile, vissuta tra la gente, stringendo mani e dialogando con tutti, anche con gli scontenti. Lotito non ha messo filtri, non ha fatto politica con i social, ed era una partita iniziata con l'handicap di non essere molisano. E' proprio qui che ha vinto la sua ennesima sfida, coprendo quasi tutti i 136 comuni molisani, stabilendo un rapporto di empatia straordinario con il territorio.

