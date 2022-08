Elezioni: Lupi, 'centro solo nel cuore del centrodestra'

Roma, 9 ago. “Il centro lo si costruisce solo nel cuore del centrodestra, è la ragione per cui ci siamo rimessi in gioco”. Lo dice il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. “La nostra –aggiunge- è una proposta certa, compatta, sul campo politico da 30 anni, in una coalizione che vede come pilastri le componenti moderate. Per questo bocciamo il cosiddetto Terzo polo: nella politica che esprimiamo ci sono la serietà, la competenza e la lealtà, e chi ambisce a governare deve assumersi la responsabilità di essere affidabile. Il compito di noi moderati e liberali è quello di dare forza alla proposta della coalizione. E ognuno deve fare la sua partita smettendola di criticare”.

