Elezioni: Lupi, 'da candidati Noi moderati competenza, concretezza, affidabilità'

Roma, 22 ago. "'Noi moderati' ha presentato le sue liste in tutta Italia. Noi siamo la proposta politica moderata del centrodestra. Ci presentiamo agli elettori con donne e uomini dotati della competenza, concretezza e affidabilità per il governo del Paese”. Lo dice commentando le liste presentate il capo politico di 'Noi moderati' Maurizio Lupi.

"Andando nel dettaglio -spiega- nei collegi plurinominali per la Camera vediamo in Piemonte e nel Lazio la senatrice Paola Binetti; in Liguria l'attuale sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in Friuli Venezia Giulia Maurizio Lupi con l'assessore al comune di Udine Giulia Manzan. Chiara Fazio, figlia dell'ex governatore della Banca d'Italia, è nel collegio del Lazio con Sergio Santoro, già presidente aggiunto del Consiglio di Stato. In Sicilia correrà l'ex ministro Francesco Saverio Romano. Per il Senato Vittorio Sgarbi e Michaela Biancofiore correranno in Lombardia, Antonio De Poli in Veneto".

