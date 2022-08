Elezioni: M5S, 'unici fedeli al mandato elettorale in Europa'

Roma, 25 ago. “Il Movimento 5 Stelle è unica forza politica italiana che non annovera, all'interno delle sue liste, europarlamentari candidati alle prossime elezioni politiche in Italia. I nostri eletti restano fedeli al mandato elettorale ricevuto nel maggio 2019 e continueranno il loro lavoro al Parlamento europeo fino alla fine della legislatura. Purtroppo, invece, per gli altri partiti è proprio il caso di dire: ‘prendi i voti e scappa'". Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

"Sono ben 13 gli europarlamentari candidati alle prossime elezioni nazionali e regionali previste il 25 settembre, un numero record pari al 17% dei 76 attuali membri. Purtroppo, ancora una volta i politici italiani utilizzano l'Europa come rampa di lancio per costruirsi una carriera ‘romana'. Fa scalpore in particolare il caso Calenda, che ha trascorso più tempo nelle sue varie campagne elettorali che presente a lavorare per l'Italia a Bruxelles e Strasburgo. A questo ‘fuggi fuggi' vergognoso e irrispettoso degli impegni presi durante la campagna elettorale europea, il Movimento 5 Stelle contrappone coerenza e risultati concreti. Grazie a Giuseppe Conte abbiamo ottenuto 209 miliardi di fondi europei per il nostro Paese, molti dei quali a fondo perduto, un risultato storico che si può raggiungere solo se lavori sodo, sei credibile e autorevole, tutte qualità che mancano alla classe politica. Il prossimo 25 settembre i cittadini si ricorderanno chi è dalla loro parte”, conclude la delegazione M5S a Bruxelles .

