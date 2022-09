Elezioni: Madia (Pd), 'Sanità Lazio risanata, Durigon esilarante'

Roma, 4 set “L'attacco di Durigon a D'Amato sulla sanità del Lazio è esilarante. Il centro destra ha lasciato la sanità a pezzi e regalato a tutti i cittadini un commissariamento cosa che Durigon dovrebbe ben sapere avendo lavorato per la Giunta Polverini". Lo dichiara la deputata democratica Marianna Madia, candidata Pd nel Lazio.

Pubblicità

"Il risanamento invece è merito di Nicola Zingaretti e Alessio D'Amato. Sotto la Giunta Zingaretti la Regione Lazio è stata tra le migliori per la gestione della pandemia e per le vaccinazioni. La destra fa propaganda provando a far dimenticare le responsabilità del passato. Esattamente come Giorgia Meloni che continua a parlare di palazzo e poteri forti presentandosi come venisse da Marte quando era al Governo con Berlusconi già 10 anni fa e sono quasi 20 che è in Parlamento”, aggiunge Madia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA