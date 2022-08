Roma, 26 ago. “Solidarietà e un abbraccio alla mia amica Alessia Morani per la scritta intimidatoria apparsa nel collegio dove è candidata. Conoscendola sono certa che non si farà intimidire e continuerà a lavorare con il solito impegno per la comunità del Pd”. Lo scrive su Twitter Simona Malpezzi, presidente del gruppo del Pd al Senato.

