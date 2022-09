Elezioni: Malpezzi, 'Bruxelles conferma, se destra sceglie Orban ci mette fuori da Ue'

Roma, 18 set. “Se la destra sceglie l'Ungheria mette l'Italia fuori da Ue e a rischio gli interessi nazionali. Orban in Europa è il miglior amico di Putin e il peggior nemico della democrazia. Preoccupazione per il ritorno al sovranismo di Meloni dopo una campagna elettorale da finto moderata”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta la proposta della Commissione Ue di tagliare i fondi all'Ungheria visto il permanere in quel paese del rischio di violazione dello stato di diritto.

