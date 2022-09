Elezioni: Malpezzi, 'destra lombarda contro studenti e famiglie'

Roma, 1 set. “La destra lombarda contro studenti e famiglie. Con l'inizio della scuola e il rientro a lavoro, settembre per molti italiani è un mese di spese. Su tutti, libri scolastici e abbonamenti al trasporto pubblico. Mentre noi chiediamo che siano gratuiti per i redditi medi e bassi, da oggi la Giunta Fontana, in Lombardia, fa scattare gli aumenti per i biglietti e gli abbonamenti del trasporto pubblico locale". Così Simona Malpezzi del P su Facebook.

"Non ci stupisce. È la loro idea di Paese: di fronte alle difficoltà che le famiglie stanno vivendo con il caro bollette e l'aumento dei prezzi, invece di incentivare il trasporto pubblico decidono di aumentare il costo dei biglietti. Una scelta vergognosa che penalizzerà chi, tutti i giorni, utilizza il trasporto pubblico per andare a lavoro e per le tante famiglie che dovranno affrontare maggiori spese per mandare i propri figli a scuola”.

