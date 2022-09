Elezioni: Malpezzi (Pd), 'Tajani non racconti bugie infantili su caduta Draghi'

Roma, 4 set "Tajani non può raccontare bugie agli italiani. È semplicemente ridicolo dire che il governo Draghi è caduto per colpa del Pd. Tajani e Fi non si inventino ricostruzioni surreali per giustificare le loro pessime azioni. A luglio il governo Draghi è caduto, in Senato, perché il M5S, la Lega e Fi non hanno votato la fiducia ad un esecutivo che si stava accingendo a varare misure a favore di lavoratori, imprese e famiglie. Una responsabilità gravissima che non può essere cancellata da bugie infantili”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi replica ad alcune affermazioni del coordinatore di Fi Antonio Tajani.

