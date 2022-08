Elezioni: Malpezzi, 'perché Meloni insiste e non chiede scusa per video e devianze?'

Roma, 23 ago. “Perché Giorgia Meloni continua a non comprendere la gravità del suo tweet e rifiuta di scusarsi? Nella pubblicazione di quei video c'e la più totale mancanza rispetto ed empatia nei confronti di una vittima di violenza e il tentativo di strumentalizzare: violenza-richiedente asilo-sicurezza. Il tema è invece di un uomo che violenta una donna. La questione è tremendamente quella. Per questo Giorgia Meloni dovrebbe ammettere di avere sbagliato e chiedere scusa. Come dovrebbe chiedere scusa per quel terribile e sbagliato elenco rispetto alle “devianze”". Così la senatrice del Pd Simona Malpezzi.

"C'è una bella differenza - prosegue l'esponente dem - tra devianza e disturbo: e allora le scuse vadano a tutte quelle persone che soffrono di quei disturbi che nulla hanno a che fare con le devianze. Ma forse il linguaggio racconta molto della cultura politica che anima Giorgia Meloni e il suo partito. È anche per questo che riteniamo che la destra non debba governare il nostro Paese”.

