Roma, 3 set. “Con dispiacere registriamo ogni giorno che la campagna del Terzo Polo non è contro la destra ma contro il Pd. Sono tristi le parole pronunciate da Calenda contro Peppe Provenzano a cui va la mia solidarietà. Noi lavoriamo per un'Italia migliore loro per far vincere la destra”. Così Simona Malpezzi, del Pd, su Twitter.

