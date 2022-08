Roma, 22 ago. “Una campagna elettorale in cui si utilizza il video di uno stupro non ha più niente a che fare con la politica e le scelte per il Paese, ma con la barbarie. Questa è la via che la destra ha scelto di percorrere, usare la sofferenza senza alcun umanità per un voto in più?” Così su Twitter la senatrice dem Simona Malpezzi.

