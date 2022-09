Elezioni: Marcucci, 'in Toscana in campo la peggiore destra degli ultimi decenni'

Roma, 5 set. "In Toscana è in campo la peggiore destra degli ultimi decenni. Sui social impazzano spot dove le donne compaiono solo come angeli del focolare ed altri in cui i candidati additano gli immigrati come l'unico male della Regione. Nulla sull'economia, sulla sanità e sulle infrastrutture. È a questa destra letteralmente reazionaria, che gli elettori il 25 settembre devono rispondere”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci, candidato dem nel collegio Viareggio Pisa Livorno, commentando il post del leghista fiorentino Alessio Di Giulio.

