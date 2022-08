Roma, 23 ago. "Suslov, consigliere politico del Cremlino, dice che la vittoria della destra in Italia ci farà cambiare idea sulla guerra in Ucraina e contribuirà a far cambiare posizione all'Europa. Questo è un argomento che Giorgia Meloni dovrà spiegare agli italiani #elezioni“. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci

