Roma, 27 ago. “Salvini ipotizza che altri non abbiano mai lavorato, di suo certamente non l'ha mai fatto. Il leader della Lega non sa cosa sia un'azienda, un'attività economica, un ristorante. Di cosa parla?”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci commentando alcune dichiarazioni di Matteo Salvini nel corso della sua diretta Facebook.

