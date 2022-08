Roma, 28 ago. "Il cabaret ha due nuovi mattatori: Salvini e Berlusconi. Il leader della Lega vorrebbe istituire un ‘annetto' di leva obbligatoria per i giovani, che è una grande sciocchezza, l'ex Presidente del Consiglio rivendica il merito di averla abolita (e naturalmente non è vero). Come coppia, preferisco ricordare Sandra e Raimondo”. Così sui social il senatore Pd Andrea Marcucci.

