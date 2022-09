Elezioni: Maullu (FdI), 'su assalto gazebo ci aspettiamo condanna di tutti'

Milano, 3 set. "Riusciranno i dirigenti del Pd milanese a condannare la violenza? Il vilipendio della bandiera tricolore da parte dei puerili contestatori che applicano la violenza e l'intolleranza che oggi hanno colpito dei militanti di Fratelli d'Italia che in maniera pacifica e democratica stavano distribuendo materiale elettorale al mercato di Papiniano è un classico di ogni manifestazione della cosiddetta 'sinistra antagonista' ci aspettiamo la pronta e ferma condanna delle anime pie del Pd milanese, pur consci che anche questa volta troveranno dei distinguo per non esprimersi". Lo afferma l'esponede di FdI Stefano Maullu dopo l'assalto, questa mattina, a un gazebo del partito.

"Ci aspettiamo una pronta condanna da parte di tutte le forze politiche nessuna esclusa contro la violenta e l'intolleranza che hanno colpito dei militanti di Fratelli d'Italia che in maniera pacifica e democratica stavano distribuendo materiale elettorale", aggiunge. "Solo la civile e pronta reazione dei nostri giovani che hanno evitato provocazioni ha evitato che la situazione degenerasse, chiediamo al prefetto di vigilare senza indugio alcuno sulla libertà di espressione che deve essere garantita in un momento così delicato come il periodo di campagna elettorale" conclude.

