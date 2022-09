Caserta, 18 set. "Non ci credo che vi accontentate, che una regione come questa si accontenta, non ci credo che una regione nella quale c'è un'università tra le più antiche del mondo, che ha strutture e prodotti d'eccellenza si accontenti del reddito di cittadinanza". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio a Caserta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA