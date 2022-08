Elezioni: Meloni, 'fieri della fiamma, nulla ha a che fare con il fascismo'

Milano, 14 ago. ''Con rispetto e stima per la senatrice Segre: la fiamma nel simbolo di FdI nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo fieri''. Così la Leader di Fdi Giorgia Meloni, in un colloquio con il Corriere della Sera, dopo ce Liliala Segre le aveva chiesto di togliere la fiamma dal logo per dare un concreto segno di discontinuità con il passato''.

