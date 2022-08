Ancona, 23 ago. "Non ho ragioni di scusarmi se non per aver espresso solidarietà. Ho pubblicato una cosa che stava già sui siti, che aveva pubblicato la stampa. Avete chiesto ai quotidiani che hanno pubblicato il video se intendono scusarsi?" Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ai giornalisti ad Ancona a proposito del video sullo stupro a Piacenza.

