Elezioni: Meloni, 'lobby Lgbt? Esistono gruppi di pressione, ma non c'è niente di omofobo'

Roma, 14 set. "Esistono dei gruppi di pressione, certo, che non sono composti solo da omosessuali, ma anche da eterosessuali. Non ci vedo nessuna discriminazione nel dire questo". Lo afferma a Radio 24 la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sull'esistenza di una "lobby lgbt".

Pubblicità

"Conosco - aggiunge - omosessuali che la pensano come me, non c'è niente di omofobo in questo. Vedo tantissimi eterosessuali che sostengono posizioni che, se non le condividi, vieni considerato un mostro".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA