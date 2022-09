Roma, 14 set. "Credevo fosse importante evidenziare le due visioni del mondo ben distinte tra quelle che sono stimati i due partiti più forti, ma questo non può diventare 'stai facendo l'inciucio'". Lo dice a Radio 24 il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni parlando del confronto con il segretario del Pd Enrico Letta di due giorni fa su Corriere.it.

Pubblicità

"Anzi, smentisco ricostruzioni fantasiose - aggiunge - e dico che non andrei mai al governo con il Pd. Sono contraria a queste ipotesi di governo di larghe intese, perché non producono niente, non c'è una possibilità al mondo che si possa fare".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA