Roma, 30 lug. "Lo ammetto, Repubblica mi ha beccato e non posso più negare. Mi confido con mia sorella Arianna, da sempre, da quando sono nata e su qualsiasi cosa. Se sono contenta, triste, preoccupata o se mi serve un consiglio, ho bisogno di parlarne con lei. Chiedo scusa a tutti per questo e mi complimento con Repubblica per questa coraggiosa pagina di giornalismo". Così su Facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

