Elezioni: Meloni, 'Pd ha pubblicato video omicidio senza oscurarlo'

Ancona, 23 ago. "Quando il Pd ha pubblicato, senza oscurarle, le immagini di un omicidio, dell'assassinio di Alika a Civitanova Marche, le immagini della morte di quell'uomo sono state ampiamente pubblicate senza alcuna forma di oscuramento, tant'è che mi pare, se non vada errata, che la famiglia disse 'anche per me rivedere quelle immagini è stato drammatico'" . Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo ai giornalisti ad Ancona a proposito del video sullo stupro a Piacenza.

Pubblicità

"Perchè al tempo -ha aggiunto rivolgendosi ai giornalisti- questa questione non ve la siete posta? Perchè il problema è capire se in questa nazione chi è di destra ha gli stessi diritti di chi è di sinistra".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA