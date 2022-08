Elezioni: Meloni, 'Pnrr concentrato su transizione verde, rivederlo per problema energia'

Ancona, 23 ago. "Sono stata molto redarguita per aver detto che secondo me bisognerebbe rivedere parti del Pnrr con la Commissione europea. Poi arriva Gentiloni, commissario europeo, e dice nelle norme istitutive del Next generation Eu è previsto che di fronte a casi eccezionali si possano rivedere le priorità. Credo che delle priorità che sono state immaginate prima della guerra in Ucraina oggi non possano che essere ripensate in base a quelle che sono le priorità dopo la guerra in Ucraina, tipo l'approvvvigionamento energetico, perchè il Pnrr investe sull'energia il 5 per cento, è tutto concentrato sulla transizione verde, che è un grande tema, il punto è come lo fai". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio ad Ancona.

