Roma, 3 ago Le squadre di governo "da che mondo è mondo si fanno sulla base del risultato elettorale, significa rispettare i cittadini. Questo non vuol dire che non possiamo indicare uno o due ministri, qualche personalità, ma non la squadra". Lo ha detto Giorgia Meloni a Controcorrente.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA