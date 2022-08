Elezioni: Meloni, 'su video obiettivo è far partire avviso di garanzia'

Ancona, 23 ago. "Adesso è partita un'indagine ma temo solo a danno della sottoscritta, come se il video l'avessi girato io, l'avessi pubblicato io, come se fossi stata io la prima a mettere on line questa cosa, come se fossi stata la fonte della notizia. Io non sono stata la fonte della notizia, sono stata una che ha ripreso un video pubblicato da un quotidiano. Mi pare che l'obiettivo si far partire qualche avviso di garanzia". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio ad Ancona, a proposito del video sullo stupro a Piacenza.

"Voglio anche chiedere -ha aggiunto- perchè al tempo nessuno ha pensato di far partire avvisi di garanzia nei confronti di chi pubblicava il video di un uomo che moriva senza neanche oscurarlo, come invece accadeva per il video che io ho condiviso e che era stato pubblicato dalla stampa".

