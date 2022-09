Elezioni: Mirabelli, 'su Pnrr Berlusconi sancisce che unità centrodestra non esiste'

Roma, 17 set. “Berlusconi afferma in una intervista che rivedere il PNRR sarebbe un errore perché vorrebbe dire bloccarlo e bloccare le risorse che devono arrivare al nostro Paese e alle regioni del nostro Mezzogiorno per sviluppare occupazione per i giovani e le donne. Siamo d'accordo con lui. Forse lo sono meno i suoi alleati. Le parole del cavaliere, di fatto, sanciscono che l'unità della destra non esiste: non c'è nelle scelte di politica estera, non c'è in quelle di politica economica. A dimostrazione che il governo delle destra, divisa e inaffidabile, sarebbe una iattura per l'Italia”. Così il vice presidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.

