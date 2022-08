Elezioni: Mollicone (Fdi), '5 mln astensionisti involontari, allestire seggi in caserme'

Roma, 28 ago. “Allestire dei seggi speciali nelle caserme, gestiti dalle prefetture e dall'esercito. Questa è la nostra proposta per poter far votare tutti coloro che lavorano e studiano lontano da casa. Secondo un articolo de 'La Stampa', sono 5 milioni i lavoratori e studenti fuori sede che non potranno votare. Molti analisti stanno parlando del rischio astensionismo ma si fa poca luce su chi, per motivi di studio o di lavoro, è costretto a vivere lontano dal proprio luogo di residenza. Votare è un diritto ma anche un dovere per ogni cittadino, molti sono impossibilitati ad adempierlo. Va tutelata la partecipazione ai processi democratici". Così dichiara Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e candidato alle elezioni politiche al collegio plurinominale Lazio 1 - 01 con Fratelli d'Italia.

